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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yeni Akademik Unvanlar

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yeni Akademik Unvanlar
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 akademisyen profesör, 5 akademisyen ise doçent unvanı aldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, unvan alan akademisyenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesinde, 2 akademisyen profesör, 5 akademisyen ise doçent oldu.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak ile birlikte Tıp Fakültesinde profesör ve doçent unvanı alan akademisyenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Levent, Tıp Fakültesinde profesör ve doçent unvanı alan Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Bahadır Süleyman, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Fizyoloji Anabilim Dalında Doç. Dr. Betül Çiçek, Hak Sağlığı Anabilim Dalında Doç. Dr. Sara Salcan, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında Doç. Dr. Umut Devrim Binay, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Nöroloji Anabilim Dalında Doç. Dr. Alevtina Ersoy'u ziyaret etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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