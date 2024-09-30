Üye Girişi
Haberler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Kanserle Mücadele Eden Dr. Mehmet Aktaş Vefat Etti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Kanserle Mücadele Eden Dr. Mehmet Aktaş Vefat Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aktaş, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'da toprağa verildi. EBYÜ Rektörü taziye mesajı yayımladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aktaş, yakalandığı kolon kanseri hastalığına yenik düşerek vefat etti.

4 çocuk babası Dr. Mehmet Aktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aktaş hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Başta ailesi olmak üzere öğrencilerimizin ve üniversitemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Binali Yıldırım Mehmet Aktaş erzincan Sağlık Ankara Eğitim Yerel

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

 Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı

Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler gecikti
Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });