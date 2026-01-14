Haberler

Erzin'de hayata geçirilen proje yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlara umut oldu

Erzin'de hayata geçirilen proje yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlara umut oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan proje ile 65 yaş üstü yaşlılar ve engelli vatandaşların evlerinin temizliği 15 günde bir yapılıyor. Proje, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmekte ve ihtiyaç duyan ailelerin temel ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde temizlik ve vefa" projesi kapsamında ilçede yaşayan bakıma muhtaç ailelerin evlerinin temizliği ve ihtiyaçlarının giderilmesi 15 günde bir gerçekleşiyor.

Erzin Kaymakamlığı, ilçede yaşayan kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken 65 yaş üstü yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımlarını yerine getirmekte zorluk çeken vatandaşların faydalanması amacıyla "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde temizlik ve vefa" projesini hayata geçirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen projeyle vakıfta görevli personellerce; evlerinin temizliği konusunda yardım desteğine ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli vatandaşların hanelerine ziyaret gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerde; temizlik, bakım, yemek, çamaşır, bulaşık, ütü ve talep edilmesi durumunda proje kapsamındaki ailelerin yemeklerinin pişirilmesi ihtiyaçları karşılanıyor.

Proje kapsamında; vakıf personeli tarafından tespit edilen ve uygun şartları taşıyan ailelerin 15 günde bir evlerinin temizliğinin yaptırılması ve evlerin ihtiyaçları ile eksikliklerinin de belirlenip ivedilikle giderilmesi hedefleniyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar