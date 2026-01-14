Erzin'de hayata geçirilen proje yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlara umut oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde temizlik ve vefa" projesi kapsamında ilçede yaşayan bakıma muhtaç ailelerin evlerinin temizliği ve ihtiyaçlarının giderilmesi 15 günde bir gerçekleşiyor.

Erzin Kaymakamlığı, ilçede yaşayan kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken 65 yaş üstü yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımlarını yerine getirmekte zorluk çeken vatandaşların faydalanması amacıyla "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde temizlik ve vefa" projesini hayata geçirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen projeyle vakıfta görevli personellerce; evlerinin temizliği konusunda yardım desteğine ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli vatandaşların hanelerine ziyaret gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerde; temizlik, bakım, yemek, çamaşır, bulaşık, ütü ve talep edilmesi durumunda proje kapsamındaki ailelerin yemeklerinin pişirilmesi ihtiyaçları karşılanıyor.

Proje kapsamında; vakıf personeli tarafından tespit edilen ve uygun şartları taşıyan ailelerin 15 günde bir evlerinin temizliğinin yaptırılması ve evlerin ihtiyaçları ile eksikliklerinin de belirlenip ivedilikle giderilmesi hedefleniyor. - HATAY