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Erzin'de yeni konutlar denetlendi

Erzin'de yeni konutlar denetlendi
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Hatay’ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, deprem sonrası yapımı tamamlanan köy evleri ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, deprem sonrası yapımı tamamlanan köy evleri ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Akpınar, ilçede yapımı tamamlanan konutları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Konutlarda incelemelerde bulunan Akpınar, vatandaşların yerleşim süreçlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, konutların mevcut durumu ve vatandaşların yerleşim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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