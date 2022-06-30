Eryılmaz: 'Halkımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz'

Samandağ Belediyesi ekipleri, özellikle ilçedeki ana arter ve kritik öneme sahip bağlantı yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Koyunoğlu Mahallesi'nde hem ana arter hem de okul yolu olması sebebiyle kritik öneme sahip Çamlık Sokak'ta, yol genişletme, büz döşeme ve zemin düzenleme çalışmaları tamamlanarak beton asfalt serim çalışmaları gerçekleştiruldu.

Beton asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Halkımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Koyunoğlu Mahallesi'nde oldukça işlek bir sokak olan Çamlık Sokak'ta yol genişletme, su taşkınlarını önlemek amacıyla büz döşeme ve zemin düzenleme çalışmalarımızın ardından yolu beton asfalt ile kapladık. İlk günkü aşkla hizmet üretmeye, ilçemizin tüm sorunlarını çözmeye, halkımıza modern, kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hususta emeği geçen belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel