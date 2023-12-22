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ERVAK Başkanı Güzel: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sonsuza kadar sahip çıkacağız"

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Sarıkamış Harekatı'nın 109'ncu yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımlayan Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 109'ncu yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımlayan Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

Harekatın Erzurum'dan başladığını, Sarıkamış Harekatı'nın başladığı 22 Aralık'ın önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Güzel, Sarıkamış harekatının Türk tarihinin en acı sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Güzel, açıklamasında şunları kaydetti; "Bugün hareket sırasında eksi 40 derecede, tifüse, düşmana, soğuğa karşı mücadele eden Mehmetçiklerin hazinlik hikayesinin yaşandığı gün, bugünü idrak etmek, gelecek nesillere birtakım mesajlar vermek düşüncesiyle kahraman şehitlerimizi anıyoruz. 5 Ocak'ta ordumuzun geri çekilmesiyle birlikte trajik bir sayfa kapanmış oldu. Ama tabii gönüllerde bu sayfa asla kapanmadı. Erzurum bu konuda üs merkeziydi. 1. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 - 05 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı; memleketimizin dört bir yanından, kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyen, vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır.1071'de başlayan kıyam ve diriliş, bize bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti devleti bağışlamıştır. Dahası i'la-yi kelimetullah'ı Balkanlara, Avrupa'ya ve dünyanın en ücra köşelerine kadar taşıma fırsatını bahşetmiştir. Her bir karış toprağı şehit kanları ile sulanmış bu aziz vatanda, hür ve bağımsız yaşamanın bedelini bin yıldır ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Aziz Türk Milleti söz konusu olan vatan, bayrak, din olduğunda, şehadete gül bahçesine girercesine koşmuştur. İşte Sarıkamış 'da bunlardan bir tanesidir. Bu amansız mücadelede büyük kayıplar verilse de Türk askeri; emre itaati, azmi, kararlılığı ve fedakarlığıyla vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiş, asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Zafer nasip olmasa da sefere çıkıp can verip Allah'a kavuşanlar bizim gözümüzde muzafferdir. Çünkü bizim görevimiz sefere çıkmaktır.

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına sonsuza kadar sahip çıkacağız"

Bu mücadelenin derin manası ve kahraman askerimizin engin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemektedir. Her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda inşallah bizler de aldığımız mirası korumaya, adaletin ve merhametin sesi olmaya, umudu olmaya devam edeceğiz. Dahili ve harici tehditlere karşı omuz omuza olacak, nifak tohumlarına karşı uyanık duracak ve şehitlerimizin aziz hatıralarına sonsuza kadar sahip çıkacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sarıkamış'taki kahraman şehitlerimizi, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, bölücü ve yıkıcı terör örgütleri ile yapılan mücadelelerde ve gönül coğrafyamızın her bir karışında şehadet mertebesine eren tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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