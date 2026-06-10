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ERÜ Rektörü Altun, Develi'de öğrenciler ile buluştu

ERÜ Rektörü Altun, Develi'de öğrenciler ile buluştu
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜGVA Develi Şubesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Buluşmaları' etkinliğinde öğrencilere eğitim hayatı ve yabancı dilin önemi üzerine nasihatler verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Develi Şubesi tarafından Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Buluşmaları' etkinliğinin konuğu oldu.

Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Hanzade, Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Şekerci ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a katılımlarından dolayı teşekkür etti. TÜGVA Develi Temsilcisi Ünal Kılıçarslan'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, eğitim hayatında verilen hiçbir emeğin boşa gitmediğini söyledi.

ERÜ'nün eğitim imkanları hakkında da öğrencilere bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, yabancı dilin öğrenciler için önemine vurgu yaptı. Konuşmasında ERÜ'nün dünya üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin merak ettiği soruları da tek tek cevapladı.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Altun'a plaket takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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