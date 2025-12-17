Haberler

ERÜ 17 Aralık Şehitlerini andı

ERÜ 17 Aralık Şehitlerini andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik hain bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 askeri andı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 17 Aralık 2016 tarihinde kampüs yerleşkesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik hain bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 askeri andı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile çok sayıda akademik ve idari personel, ellerinde Türk bayrakları ile Sabancı Kültür Sitesi önünden saldırının gerçekleştiği durağa kadar yürüdü. Burada şehitler için dua eden ERÜ mensupları, durağa şehitler için gül bıraktı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaptığı açıklamada hain terör saldırısında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi. Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ülke olarak her daim birliğimizi korumak ve güçlü olmak için daha çok çalışmak zorundayız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Şer odakları kendi emellerine ulaşmak için bu birliğimize her daim saldırılarda bulunacaklardır. Ama biz ülke olarak kenetlendiğimiz sürece şer odaklarının her zaman üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title