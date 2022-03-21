Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri geleneği bozmayarak yine bölge birincisi oldu - Haberler

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Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri geleneği bozmayarak yine bölge birincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri geleneği bozmayarak yine bölge birincisi oldu

TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olarak 6 yıldır üst üste finallere kalma başarısı gösteren Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri, bu yıl da geleneği bozmadı.

TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olarak 6 yıldır üst üste finallere kalma başarısı gösteren Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri, bu yıl da geleneği bozmadı. Öğrenciler, 18 projenin yer aldığı Türkiye finali arasında yer almayı başardı.

Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri; Ayşe Sena Çelik, Elif Irmak Kaya ve Efe Ali Fizik öğretmenleri Onur Özdemir danışmanlığında hazırladıkları "Duruş Pozisyonuna Bağlı Oluşan Omurga Rahatsızlıklarını Önlemeye Yönelik Elektronik Yelek Tasarımı" isimli projeyle TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bin 404 proje arasından birinci olarak Türkiye finaline isimlerini yazdırdılar.

Öte yandan Türkiye finalinde başarılarını devam ettirmek isteyen Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri tüm Bilecik'ten desteklerini beklediklerini ifade ettiler. - BİLECİK

Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri geleneği bozmayarak yine bölge birincisi oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sena Çelik, Araştırma, Türkiye, Lise, Yerel, Haberler

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