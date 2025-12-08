Aileler ve çocuklarla kaliteli etkileşim

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Erken Öğrenmeyi Desteklemek: Aileler ve Çocuklarla Kaliteli Etkileşimler" başlıklı seminer, Güzelbahçe Anaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Seminere, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretmenler ve veliler katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Ayşe Süleymanağaoğlu, erken çocukluk döneminde aile–çocuk etkileşimlerinin öğrenme üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek seminerin, aileleri ve eğitimcileri güçlendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir eğitim niteliği taşıdığını vurguladı.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise Aile Yılı kapsamında yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Aile, çocuğun ilk öğretmenidir. İnteraktif kitap okuma ve oyun; çocuklarımızın sevgi, güven ve karakter gelişiminin en güçlü temelidir" ifadelerini kullandı.

Programın ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Topcu Bilir, "Oyunla Güçlenen Bağ: Aile İçi Etkileşim ve Gelişim" başlıklı sunumunda oyunun çocukların sosyal-duygusal gelişimindeki merkezi önemine değindi. Bilir, serbest oyun etkinlikleri sırasında ebeveynlerin sergilediği duyarlı etkileşimlerin çocukların dil gelişimi, kendini düzenleme becerileri ve problem çözme yeteneklerini önemli ölçüde desteklediğini belirtti.

Ailelerin günlük yaşam içinde kolaylıkla uygulayabilecekleri oyun örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Seminerin ikinci konuşmacısı Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Kart, "Etkileşimli Kitap Okuma" başlıklı sunumunda, çocukların erken dönemde maruz kaldıkları dil girdisinin ileriki okuryazarlık becerilerinin en güçlü belirleyicilerinden biri olduğunu ifade etti. Kart, etkileşimli kitap okuma tekniklerinin aileler tarafından günlük rutinlere kolaylıkla entegre edilebildiğini belirterek okuma sürecinin, pasif bir etkinlik değil; karşılıklı konuşma, tahmin yürütme, kelime öğretimi ve düşünme becerilerini destekleyen eğitsel bir fırsat olduğunu vurguladı.

Seminer boyunca ailelere; çocukların gelişimini desteklemek için uygulanabilecek pratik stratejiler, kaliteli etkileşimin unsurları, kitap okuma sırasında kullanılabilecek soru sorma ve modelleme teknikleri, oyun yoluyla öğrenmenin temel ilkeleri ve evde sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öneriler sunuldu.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam eden program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE