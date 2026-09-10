'Erken Çocukluk' konferansı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların gelişim süreçlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Erken Çocukluk" konulu konferans düzenlendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, çocukların gelişimsel özellikleri, erken çocukluk döneminde yaşanabilecek değişimler ve sağlıklı iletişim yöntemleri ele alındı.

Konferans, Uzm. Fizyoterapist, Eğitimci ve Yazar Ebru Albayrak'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Programda, çocukların gelişim süreçlerinin daha sağlıklı şekilde desteklenmesi ve ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Konferansın, çocukların gelişim dönemlerine ilişkin farkındalığın artırılmasına ve sağlıklı iletişim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı