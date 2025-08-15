Erkan Çolak Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Oldu

Erkan Çolak Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Oldu
Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev yapan Müdür Erkan Çolak, Adalet Bakanlığı tarafından Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne atandı. Çolak'a yeni görevinde başarılar dilendi.

Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan Müdür Erkan Çolak, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan atama kararıyla Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevine getirildi.

Yeni görevine başlayan Müdür Erkan Çolak'a kurum yetkilileri ve personeli tarafından hayırlı olsun dilekleri iletilirken, meslek hayatında başarı ve kolaylıklar dilendi. N Bilecik Adliyesi bünyesinde önemli bir görev üstlenecek olan Çolak'ın, denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında kentte yürütülen rehabilitasyon ve topluma kazandırma çalışmalarına önemli katkılar sunması bekleniyor. - BİLECİK

