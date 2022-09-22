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Ergün Atalay: "Çalışanları işverenlerin merhametine bırakmayın"

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Ergün Atalay: "Çalışanları işverenlerin merhametine bırakmayın" Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi parti temsilcilerine seslenerek, "Bizleri (Çalışanları), işverenlerin merhametine bırakmayın" dedi.

Ergün Atalay: "Çalışanları işverenlerin merhametine bırakmayın"

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi parti temsilcilerine seslenerek, "Bizleri (Çalışanları), işverenlerin merhametine bırakmayın" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Genel Merkezinde gerçekleştirilen 'Kadın Çalışmaları Toplantısı'na katıldı. İşçilerin örgütlendikleri zaman kapının önüne konulduğunu söyleyen Atalay, "Bizim ülkemizde örgütlenmeye kalktığınız zaman, örgütleneyim dediğiniz zaman işçileri kapının önüne koyuyorlar. Örgütleneyim dediğin zaman işçilerin iş yerini değiştiriyorlar. Örgütlenme dediğin zaman mobbing uyguluyorlar. Bizleri, çalışanları işverenlerin merhametine bırakmayın. Partilerin her hafta grup toplantıları var. Bir kere de çıkın biriniz deyin ki 'Ey kamuoyu size sesleniyoruz. Örgütlenmeden korkmayın'. Örgütlenme olduğu zaman bu sorunları hallederiz" diye konuştu.

"İşçilerin vergiyle ilgili taleplerini gündeme alın"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de çağrıda bulunan Atalay, bir an evvel işçilerin vergiyle ilgili taleplerini gündeme almalarını isteyerek, "Meclis yasama yılında açıldığı zaman birinci gündem vergi olsun. Bunu çözün. Çözmezseniz bu meseleyi her gün dillendirmeye, kamuoyunun önüne taşımaya ve bu meseleyi her gün sizin önünüze getirmeye devam ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Yerel

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