Erfelek'te Hastane Müdürü Atamasına Tepki: Camlar Kırıldı

Erfelek'te Hastane Müdürü Atamasına Tepki: Camlar Kırıldı
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Sinop'un Erfelek ilçesinde hastaneye yapılan müdür atamasında ilçeden bir ismin tercih edilmemesi gerginliğe yol açtı. Tepki gösteren bir vatandaş, AK Parti ilçe binasının camlarını kırdı ve gözaltına alındı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde hastaneye yapılan müdür atamasında ilçeden birinin seçilmemesine tepki gösteren bir vatandaş, AK Parti ilçe binasının camlarını kırdı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde hastaneye yapılan müdür atamasında Erfelekli bir ismin tercih edilmemesi gerginliğe yol açtı. Atamaya tepki gösteren R.T isimli vatandaş, AK Parti Erfelek İlçe Başkanlığı binasının camlarını kırdı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.T'nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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