Kar Altındaki Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nde Görsel Şölen

Güncelleme:
Sinop'un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak eşsiz bir kış manzarası sundu. Tabiat parkı, doğal güzellikleri ve zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde, iki ormanın birleştiği derin bir vadide yer alan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, kar yağışıyla birlikte beyaza bürünerek görsel bir şölen sundu. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan ve 720 dekarlık alanı kapsayan tabiat parkı, kış manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğal yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, bünyesinde yaklaşık bir kilometre uzunluğunda iki ayrı yürüyüş parkuru barındırıyor. Park, alabalıkların yanı sıra kestane kargası, baykuş ve ördek türleri ile sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

Yaz ve bahar aylarında binlerce doğaseveri ağırlayan şelaleler, kar yağışıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtü altındaki şelalelerde fotoğraf çektirirken, tabiat parkında yaşayan ördekleri de besledi.

Kaynak: ANKA / Yerel
