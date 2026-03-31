Haberler

Komiserden örnek davranış, yaralı kuryenin başından ayrılmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir motosiklet kazası sonrası, trafik komiserinin yaralı kurye için sergilediği örnek davranış dikkat çekti. Komiser, yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tutarak bekledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosikletli kurye, olay yerine gelen trafik komiserinin sergilediği örnek davranışla dikkat çekti.

Kaza, Ereğli ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan 67 AET 104 plakalı motosiklet sürücüsü O.D. ile ticari taksi sürücüsü A.T.'nin çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havanın yağışlı olması ve yolların kayganlaşması nedeniyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik tescil komiseri örnek bir davranış sergiledi. Komiser, yaralı kuryenin başında 112 Acil Sağlık ekipleri gelinceye kadar şemsiye tutarak bekledi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, motosikletli kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

