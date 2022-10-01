Erdoğan, iki ilçede vatandaşlarla bir araya geldi

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, ilçe gezilerine devam ediyor. Malatya'yı mahalle mahalle, cadde cadde gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Reşat Erdoğan, hem il merkezinde hem de ilçedeki gezilerini sürdürüyor. Hekimhan ve Arapgir ilçelerini gezen Reşat Erdoğan dün ilk olarak Hekimhan ilçesine gitti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatını ziyaret eden Erdoğan, muhtarlar dernek başkanlığını ve ilçede kurulan Cuma pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, pazar esnafı ve vatandaşlara alış-veriş çantası ve poşet dağıttı. Erdoğan yaptığı açıklamada, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte hain terör örgütlerinin faaliyetlerini arttırdığına dikkat çekerek, " Vatan hainleri ülkemizi karıştırmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını görüyoruz. En son Mersin'de yaşanan olaylar hainlerin nasıl bir kirli oyun içinde olduklarını gösteriyor. Burada şehit olan kahraman polisimize Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Bizler, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, hainler alçak emellerine asla ulaşamayacaklar " dedi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Reşat Erdoğan, daha sonra Arapgir ilçesine geçti. Burada da MHP İlçe teşkilatını ziyaret eden Erdoğan, Arapgir Ülkü Ocaklarında gençlerle bir araya geldi. Arapgir Muhtarlar Derneğini'ni de ziyaret eden Erdoğan, ilçede kurulan Cuma pazarında da vatandaşlarla sohbet ederek, pazar esnafı ve vatandaşlara alış-veriş çantası ve poşet dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Reşat Erdoğan, " Benim için en büyük mutluluk hemşehrilerimin bana gösterdiği ilgi ve sevgidir. Her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Bizim Malatya'ya yapacağımız daha çok işler var. İnşallah birlikte başaracağız " şeklinde konuştu. - MALATYA