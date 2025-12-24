Haberler

Zeytinyağında dededen kalma "taş baskı" yöntemini yaşatıyor

Zeytinyağında dededen kalma 'taş baskı' yöntemini yaşatıyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, 1940'lı yıllardan gelen aile geleneği ile taş baskı yöntemiyle zeytinyağını doğal haliyle üretiyor. Modern yöntemler yerine doğallığı tercih eden Tügen, eski malzemelerle zeytini işleyerek gelecek nesillere aktarıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Erdinç Tügen, dede yadigarı taş baskı yöntemiyle zeytinyağını en doğal haliyle üretip gelecek nesillere aktarıyor.

İlçeye bağlı Mutluköy'de yaşayan zeytinyağ üreticisi Erdinç Tügen, 1940'lı yıllardan günümüze uzanan aile geleneğini modern yöntemlerin hızı yerine doğallığı tercih ederek yaşatmaya devam ediyor. Tügen, 150-200 yıllık taş baskı malzemelerini revize ederek kurduğu sistemde, sıcak su ve kimyasal kullanmadan üretim yapıyor.

Ticari kaygılar ve hız faktörü nedeniyle 2000'li yıllarda yerini kontinü tesislere bırakan taş baskı yöntemini yeniden canlandıran Tügen, "Dedelerimizden kalan bu mirası, zeytinyağını taze sıkılmış portakal suyu doğallığında elde ederek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Zeytinin çekirdeği ve yaprağıyla birlikte öğütülmesinin önemine dikkat çeken Erdinç Tügen, "Granit taş değirmenimizde zeytini ezerken çekirdeğini de hamur haline getiriyoruz. Zeytin çekirdeğindeki mineralleri yağa kazandırıyoruz. Ayrıca hasat sırasında toplanan zeytin ağacının uç yapraklarını da değirmene atıyoruz. Bilimsel olarak antioksidan değeri kanıtlanmış olan zeytin yaprağının şifasını da yağa katmış oluyoruz" diye konuştu.

Üretim aşamasında "çul" adı verilen özel torbalarda sıkım yaptıklarını belirten Tügen, elde edilen yağın, zeytinin kendi öz suyuyla birlikte çıktığını ve "kaydırma" yöntemiyle saf yağın ayrıştırılarak sofralara sunulduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
