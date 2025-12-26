Haberler

Erdemli'de yargı mensuplarının lojman sorunu çözülüyor: 30 daire için imzalar atıldı

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde yargı mensuplarının lojman sorununu çözmek için 30 dairelik modern lojman projesi imzalandı. Başsavcı Hidayet Eraslan'ın girişimleriyle gerçekleştirilen proje, adli personelin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yargı mensuplarının lojman sorunun çözülmesi için 30 dairelik modern lojman projesi için imzalar atıldı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan'ın girişimleriyle ilçedeki yargı mensuplarının lojman sorunu Adalet Bakanlığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın (ATGV) güçlü desteğiyle çözüme kavuşuyor. 30 dairelik modern lojman projesinin alım sözleşmesi imzalanarak, ilçedeki adli personelin yaşam standartlarını yükseltecek önemli bir adım atıldı. Başsavcı Eraslan girişimleriyle hayata geçirilen projenin ilçedeki yargı mensuplarına hem güvenli hem de konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedeflediği kaydedildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan," Erdemli Adliyesine bugün 30 adet lojman alım sözleşmesini imzalayarak meslektaşlarımızın barınma sorununu, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un emek ve iradeleri ile tamamen çözmüş bulunmaktayız. Bu süreçte bizlere destek olup sorunun tamamen sona ermesinde her zaman yanımızda olan Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a, emek ve destekleri nedeniyle Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kuruluna, ATGV Genel Müdür Yardımcıları Ünal Önür ve Recep Yoğun'a şahsım, kıymetli meslektaşlarım ve Erdemli Adliyesi adına şükranlarımı sunarım. Projemizin adliyemize ve Erdemli'ye hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
