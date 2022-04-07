Erdem'den Manyas'a hayırlı olsun ziyareti

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem beraberinde Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ile birlikte Manyas'ta birliğe bağlı odaları ziyaret etti.

Fehmi Erdem, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına altıncı defa seçilen Semih Keleş'i ziyaret ederek kendisini tebrik etti "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu ve Balıkesir ile özdeşleşen figürlerin olduğu bakır işlemeli bir tablo hediye etti. İkinci kez göreve seçilen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aslan Pilaz'ı da ziyaret ederek ayni temenniler de bulunan ve tablo hediye eden Fehmi Erdem "85 oda ve 50 bin üyeye sahip bir birliğiz. Ziyaretimizin amacı yeniden seçilerek göreve gelen arkadaşlarımızı tebrik etmek ve esnafımızın sorunları için karşılıklı istişareler de bulunduk. Özellikle şoför esnafımızın durumu iyi değil, motorin fiyatlarının aşıtı yükselmesi, şoför esnafımızın taşımalı eğitim konusunda çok mağdurlar, motorine gelen artış, servis ücretlerine yok denecek derecede artıyor. Çok sıkıntılı bir durum yaşıyorlar. Bu zor dönemlerinde esnaflarımız ile ilgili sıkıntıları bizde birlik olarak federasyonlara iletiyoruz. İnşallah bu zorlu günleri de kısa zamanda aşarız" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel