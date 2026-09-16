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Erdek’te resmi nikâh hizmeti müftülük bünyesinde sürdürülüyor

Erdek’te resmi nikâh hizmeti müftülük bünyesinde sürdürülüyor
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik resmi nikah hizmeti sürdürülüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik resmi nikah hizmeti sürdürülüyor. Müftülük hizmet binasında gerçekleştirilen nikah merasimlerinde çiftlerin resmi işlemleri tamamlanırken, yeni evlenen çiftlere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından seçilen aile konulu eserler armağan ediliyor.

Erdek İlçe Müftülüğü hizmet binasında düzenlenen resmi nikah merasimleri kapsamında bir çift daha dünyaevine girdi. Çiftin nikah akdi, Erdek İlçe Müftüsü Doğan Eygün tarafından gerçekleştirildi. Evlilik hazırlığındaki çiftlerin resmi nikah işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında müftülük bünyesinde tamamlandığı uygulama kapsamında, nikah merasimleriyle birlikte aile kurumunun önemine yönelik mesajlar da veriliyor.

-Çifte aile konulu eserler hediye edildi

Nikah merasiminin ardından yeni evlenen çifte, evlilik hayatlarında rehberlik etmesi ve aile kurumunun önemine dikkat çekilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından seçilen aile konulu eserler hediye edildi. Merasim sırasında yapılan konuşmada, evlilik hayatının sevgi, saygı, sadakat ve karşılıklı sorumluluk temelinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Ailenin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğu vurgulanırken, çifte kurdukları yuvanın huzur, mutluluk ve bereket içerisinde sürmesi temennisinde bulunuldu.

Erdek İlçe Müftülüğü tarafından sürdürülen resmi nikah hizmetiyle vatandaşların resmi işlemlerini tamamlamalarının yanı sıra aile hayatının manevi ve sosyal boyutlarına ilişkin mesajların paylaşıldığı bir ortamda nikah akitlerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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