Rektör Altun, IEEE Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi

Kendisinden randevu talebinde bulunan öğrenci kulüplerini fakültelerinde ziyaret etmeye devam eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Kulübü öğrencilerini kulüplerinde ziyaret etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ile birlikte Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan IEEE Kulübü'nü fakülte binasında ziyaret etti.

Ziyaretinde Kulüp Denetim Kurulu Başkanı Yusuf Berat Çöplü ve kulüp üyeleri ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, kulüp çalışmaları hakkında bilgi alarak, öğrenciler ile sohbet etti. Her öğrencinin bir kulüp üyesi olarak sosyal faaliyetlere katılmasının önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, önümüzdeki günlerde IEEE Kulübü tarafından düzenlenecek olan 'Zirve IEEE' etkinliği hakkında da bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı