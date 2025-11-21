Erciyes Üniversitesi'nde Yapay Arı Koloni Algoritması Çalıştayı Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Çalıştayı başladı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Çalıştayda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitede ulunan 19 fakültenin çok farklı değerler içerisinde ilerlediğini söyleyerek, "Bize düşen de sahip olduğumuz eko sistemi insan kaynağı ile beslemek ve daha güçlü hale getirerek daha güzel çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, dünya sahnesinde yer almaktır. Bu uğurda da etkin faaliyet çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün özellikle sağlık alanında aşıyla ilgili olarak Turkovac aşımızın dışında da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü ile ilgili de faz çalışmalarını yapan, Genkök'te son 3 yıldaki gayretlerimizle kök hücre üretimini başlatan ve kök hücre üretimini de 13 hastanemizde hastaya uygulayan bir üniversiteyiz. Burada organ yenileme ile ilgili ortaya koyulmuş olan kök hücre çalışmalarında çok iyi neticeler almaya başladık. Bunun yakın zamanda tanıtımı ile sadece Kayseri'mizde değil, ülkemizde bir sağlık desteği hizmeti olarak vermeye gayret ediyoruz" dedi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa da, Türk dermatolog Hulusi Behçet'in, Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı olarak tarihe geçtiğini kaydederek, "20 yıl önce bu algoritmayı geliştirdiğimde ben bu kadar iyi olduğunu zaten biliyordum. Hatta o heyecanı çok iyi hatırlıyorum ama bu şekildeki bir iddiayla o zaman çıksak elbette ki çok farklı anlaşılırdı. 1937 yılından sonra dünyada bizi bilim arenasında temsil eden en etkili buluş olduğunu söylersem yanlış olmaz. Bilimde, bilgide, teknolojide eğer ileri seviyede olmazsak her an zulme maruz kalacağız. Biz bunu biliyoruz, Anadolu böyle bir yer" dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve bilim insanlarının da katıldığı çalıştay, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. - KAYSERİ