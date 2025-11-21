Haberler

Erciyes Üniversitesi'nde Yapay Arı Koloni Algoritması Çalıştayı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Çalıştayı, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda başladı. Çalıştayda konuşan rektörler, üniversitenin sağlık alanındaki önemli çalışmaları ve bilimsel katkıları hakkında bilgi verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 20. Yılında Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması Çalıştayı başladı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Çalıştayda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitede ulunan 19 fakültenin çok farklı değerler içerisinde ilerlediğini söyleyerek, "Bize düşen de sahip olduğumuz eko sistemi insan kaynağı ile beslemek ve daha güçlü hale getirerek daha güzel çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, dünya sahnesinde yer almaktır. Bu uğurda da etkin faaliyet çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün özellikle sağlık alanında aşıyla ilgili olarak Turkovac aşımızın dışında da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü ile ilgili de faz çalışmalarını yapan, Genkök'te son 3 yıldaki gayretlerimizle kök hücre üretimini başlatan ve kök hücre üretimini de 13 hastanemizde hastaya uygulayan bir üniversiteyiz. Burada organ yenileme ile ilgili ortaya koyulmuş olan kök hücre çalışmalarında çok iyi neticeler almaya başladık. Bunun yakın zamanda tanıtımı ile sadece Kayseri'mizde değil, ülkemizde bir sağlık desteği hizmeti olarak vermeye gayret ediyoruz" dedi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa da, Türk dermatolog Hulusi Behçet'in, Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı olarak tarihe geçtiğini kaydederek, "20 yıl önce bu algoritmayı geliştirdiğimde ben bu kadar iyi olduğunu zaten biliyordum. Hatta o heyecanı çok iyi hatırlıyorum ama bu şekildeki bir iddiayla o zaman çıksak elbette ki çok farklı anlaşılırdı. 1937 yılından sonra dünyada bizi bilim arenasında temsil eden en etkili buluş olduğunu söylersem yanlış olmaz. Bilimde, bilgide, teknolojide eğer ileri seviyede olmazsak her an zulme maruz kalacağız. Biz bunu biliyoruz, Anadolu böyle bir yer" dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve bilim insanlarının da katıldığı çalıştay, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.