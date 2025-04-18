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Erciyes Üniversitesi'nde Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi TÜRKSOY Ofisi Açıldı

Erciyes Üniversitesi'nde Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi TÜRKSOY Ofisi Açıldı
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Erciyes Üniversitesi'nde açılan Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi TÜRKSOY Ofisi'nin açılışına, üniversite yönetimi ve uluslararası temsilciler katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik vurgular yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)'ne kurulan Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

ERÜ Araştırma Dekanlığı Ar-Ge Park binasına kurulan Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi TÜRKSOY Ofisi'nin açılışına; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Fergana Devlet Üniversitesi Rektörü Bahodirjon Şermuhammedov, TÜRKSOY Genel Sekreter Özel Temsilcisi Melik Özsöz, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, Fergana İl Turizm Müdürü Dildorakhon Davlatyorova, TÜRKSOY Kültür ve Sanat Uzmanı Güler Fedai ve Şehnaz Sonat, ERÜ Senato Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, açılışı gerçekleştirilen TÜRKSOY Ofisi'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Erciyes Üniversitesi olarak, Türk Dünyası Araştırmalar Merkezimizin bu tür konularda daha aktif olması için ve gönül coğrafyamızdaki ilişkilerin dahada gelişmesi için bu tür faaliyetleri yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi. TÜRKSOY Genel Sekreter Özel Temsilcisi Melik Özsöz de konuşmasında ofisin kuruluşuna destek veren Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve ERÜ Yönetimine teşekkür etti. Özsöz, "Burası bizim için sıradan bir irtibat ofisi olmak yerine, buraya geldiğimizde bir evimiz gibi olacak" diye konuştu. Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tekin Aycan Taşcı, "Açılışı gerçekleştirilen TÜRKSOY Ofisi ortak kültürümüzü daha yakından tanımak, paylaşmak ve geleceğe taşımak adına önemli bir adım olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Ofisi'nin açılışı gerçekleştirilerek, ofiste yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililer tarafından davetlilere bilgi verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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