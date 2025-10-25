Haberler

Erciyes Üniversitesi'nde Sağlık Çalışanlarına Grip Aşısı Uygulaması Başladı

Erciyes Üniversitesi'nde Sağlık Çalışanlarına Grip Aşısı Uygulaması Başladı
Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına mevsimsel grip aşısı yapılmaya başlandı. Aşılar, Personel Aşı Polikliniği'nde ücretsiz olarak uygulanıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği içerisinde yer alan Personel Aşı Polikliniğinde hastanede görevli sağlık çalışanlarına yönelik mevsimsel grip aşısı yapılmaya başlandı.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve hastane yöneticileri, personel aşı polikliniğine gelerek mevsimsel grip aşılarını yaptırdı.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, "Mevsimsel grip aşısı, sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak uygulanmakta olup, tüm sağlık çalışanlarımızı Gevher Nesibe Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği içerisinde yer alan 'Personel Aşı Polikliniğine' bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar, mevsimsel grip aşısı uygulaması dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Dünya Sağlık Örgütü, mevsimsel grip aşısının öncelikle gebelere, 6 ay ve beş yaş arasındaki çocuklara, 65 yaş ve üzeri yaşlılara, kronik hastalığı olanlara ve özellikle sağlık çalışanlarına uygulanmasını önermektedir. Dolayısıyla hastanelerimizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı mevsimsel grip aşısı yaptırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar, "İnfluenza, her yıl ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan, özellikle risk gruplarında ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Aşılama, hastalığı önlemenin en etkili ve güvenli yoludur. Özellikle hastane gibi hassas ortamlarda enfeksiyon zincirini kırmak açısından çok değerlidir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
