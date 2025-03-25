Erciyes Üniversitesi'nde Bilim İletişimi Ofisi Kuruldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi projesi kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde Bilim İletişim Ofisi kuruldu.

Türkiye'nin bilimsel gelişimini desteklemek ve Türk bilim insanlarını küresel ölçekte daha görünür hale getirmek amacıyla YÖK bünyesinde Bilim İletişimi Ofisi kuruldu. Bu kapsamda bilimsel faaliyetleri ile her zaman adın söz ettiren ERÜ'de de Bilim İletişim Ofisi'nin kuruluşu tamamlanarak Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyete başladı. Bilim İletişim Ofisi hakkında bilgi veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bilimsel çalışmaların kamuoyuna daha etkili bir şekilde duyurulmasının önemli olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Altun, "Bilim ve teknoloji hızla ilerlerken, üniversitelerin sadece akademik bilgi üretmesi yetmemekte; bu bilginin toplumla buluşması da büyük önem taşımaktadır. Tam da bu noktada, Yükseköğretim Kurulu'nun hayata geçirdiği 'Bilim iletişimi Ofisi' girişimi kapsamında, Erciyes Üniversitesi olarak biz de bu önemli sürecin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi. Genç araştırmacıların bilim iletişimi konusunda bilinçlenmeleri için eğitim programları ve atölyeler düzenleyeceklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Üniversitemizin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde kurduğumuz Bilim iletişimi Ofisi ile akademik araştırmaları ve bilimsel gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bilim insanlarımızın çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmalarına destek olurken, bilimsel bilgiyi herkesin anlayabileceği bir dille sunarak toplumun bilimle daha yakın bir ilişki kurmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ofisimiz, geleneksel iletişim süreçlerini ve dijital platformları aktif bir şekilde kullanarak üniversitemizin araştırmalarını görünür kılacak ve akademisyenlerimizin seslerini daha geniş kitlelere duyurmalarına yardımcı olacak. Ayrıca, öğrencilerimizin ve genç araştırmacılarımızın bilim iletişimi konusunda bilinçlenmeleri için eğitim programları ve atölyeler düzenleyeceğiz."

Bilim İletişimi Ofisi'nin Nisan ayı içerisinde etkinliklere başlayacağını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, "Alanında etkin çalışmalar yapmış, bilim insanlarının 'Bilim Kafe' toplantıları ile şehrimizde belirleyeceğimiz belirli noktalarda halkımız ile bir araya gelmelerini sağlayacağız. Bu konuda da öncü olan Erciyes Üniversitesi, aşı geliştirme süreçlerini anlatacak olan Üniversitemiz Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın Nisan Ayı içerisinde yapacağı 'Bilim Kafe' buluşması ile etkinliklerimizi başlatmış olacağız" diye konuştu. Düzenlenecek etkinlikler ile Erciyes Üniversitesi'nin bir köprü görevi üstleneceğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, bilimin sadece kampüste kalmasına değil, halk ile paylaşılması anlamında güzel bir faaliyet içerisinde olacaklarını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Altun, Türkiye'nin sayılı araştırma üniversitelerinden birisi olan Erciyes Üniversitesi'nin birçok alanda olduğu gibi Bilim Kafe etkinliklerinde de öncü bir çalışma içerisinde olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bilim Kafelerde hocalarımız bilimsel konuları akademik anlatımın ötesine taşıyarak, bir kafede sohbet eder gibi paylaşacaklar. Nanoteknolojiden kuantuma, uzaydan yapay zekaya, tarımın geleceğinden iklim eylemine kadar pek çok konuyu çay-kahve eşliğinde kimsenin yabancı kalmayacağı bir dille anlatacaklar. Böylelikle bilimsel bilgiyi Üniversitemiz kampüsünün veya akademik yayınların sınırlarının dışına çıkararak toplumla buluşturmayı ümit ediyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak, bilim ve toplum arasındaki köprüyü güçlendirme vizyonumuzla, bu alanda Türkiye'de öncü üniversitelerden biri olmayı hedefliyoruz. Tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve tüm basın mensuplarımızı bu sürece katkı sağlamaya ve bizimle iş birliği yapmaya davet ediyoruz." - KAYSERİ