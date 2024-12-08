Erciyes Üniversitesi'nde Batarya Yönetim Sistemleri Dersi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde hayata geçirilen, teknoloji ekosisteminin birikimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla 'Sektör Kampüste' programı çerçevesinde, program paydaşları olan Erciyes Üniversitesi ve ASPİLSAN Enerji iş birliğiyle Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 2024 Güz Döneminde 'Batarya Yönetim Sistemleri Tasarımına Giriş' dersi verilmeye başlandı.

ERÜ Mühendislik Fakültesi'nde müfredata alınan Batarya Yönetim Sistemleri Tasarımına Giriş dersine katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir öğrencilerle bir araya geldi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, müfredata alınan dersin öğrencilerin kariyer planlamasında önemli rolü olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Altun, "Sektörün kampüs içerisinde ders olarak verilmesi öğrencilerimizin kariyer planlaması açısından çok önemlidir. Bizler bu süreçlerin farkındalık oluşturularak devam etmesinden yanayız. Bu sürecin planlamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise yaptığı açıklamada, Sektör Kampüste programının akademi ve endüstri arasındaki etkileşimi artırarak nitelikli mühendisler yetiştirilmesine büyük katkı sunacağını ifade etti. Batarya Yönetim Sistemleri Tasarımına Giriş dersinin, öğrencileri en güncel endüstri uygulamalarıyla tanıştırarak, akademi, sanayi ve özel sektör arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini vurguladı. Prof. Dr. Özdemir, dersin içeriğinin bataryaların tasarımı, testi, güvenliği ve çeşitli batarya teknolojileri kapsamında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Bu program, batarya uzmanlığına duyulan önemli ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. ASPİLSAN Enerji'nin konusunda uzman deneyimli mühendisleri tarafından verilen Batarya Yönetim Sistemleri Tasarımına Giriş dersi ayrıca, bu alanda uzmanlaşmak isteyen geleceğin mühendis ve araştırmacıları için oldukça önemli bir zemin oluşturmaktadır. Yıllardır konuşulan; ancak tatminkar sonuçlar elde edemediğimiz Üniversite Sanayi İş Birliği modeli uygulamaları alanında Sektör Kampüste programı müfredatların sanayi ihtiyaçlarına uygun şekilde planlaması ve güncellenmesi açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır."

ERÜ ve ASPİLSAN Enerji'nin teknoloji ve mühendislik alanında sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için attığı bu ortak adım, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. - KAYSERİ