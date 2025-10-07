Erciyes Üniversitesi'nde Anne Sütü Eğitimi: 150 Sağlık Profesyoneline Bilinçlendirme

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nün iş birliğiyle anne sütü ve tamamlayıcı beslenme eğitimi kapsamında 150 sağlık profesyoneline eğitim verildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, anne sütü ve tamamlayıcı beslenme eğitimi kapsamında yaptığı açıklamada; Anne sütünün, bir canlının yaşamı boyunca ulaşabileceği en değerli ve en mükemmel besin olduğunu söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, "Doğumdan itibaren anne sütüyle beslenmek, bebeğin fiziksel ve psikolojik açıdan en doğru şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlarken, annenin de hem fiziksel hem ruhsal sağlığını destekler. Anne ve bebek arasında kurulan bu özel bağ, güvenli bir başlangıcın ve sağlıklı kişilik gelişiminin temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

Anne sütüyle beslenmenin önemine değinen, Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, "Anne sütüyle beslenmenin önemi, yalnızca bireysel sağlıkla sınırlı değildir. Bu doğal ve güçlü süreç, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumun temelini atarken; doğru kişilik örüntüleriyle toplumsal huzurun ve dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlar. Sağlık ordusu olarak bizlere düşen en önemli görev, her fırsatta anne sütünün gücünü ve biricikliğini vurgulamak, toplumu anne sütüyle beslenme konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmaktır" şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, "Bu anlayışla, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediğimiz anne sütü ve tamamlayıcı beslenme eğitimi kapsamında 150 sağlık profesyoneline ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür eğitimlerle hem bilgilerimizi güncelleme, hem yeni bilgiler edinme hem de motivasyonumuzu tazeleme fırsatı buluyoruz. Bu vesileyle Ulusal Emzirme Haftası'nı kutluyor, tüm toplumumuza sağlık, huzur ve farkındalık dolu günler diliyorum" dedi. - KAYSERİ