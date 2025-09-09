Erciyes Üniversitesi Hastanesinde Fiziki İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi kliniklerinde fiziki iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Tadilata giren kliniklerin saha çalışmalarının yerinde incelenmesi amacıyla saha çalışması yapan Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar'a Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Esra Demirci, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görevli mühendis ve teknik personel eşlik etti. Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde fiziki iyileştirme çalışmaları devam eden Özel Servis Kliniği ve Gastroenteroloji Kliniğinde devam eden inşaat çalışmaları yerinde incelendi. Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, saha çalışmaları esnasında yaptığı açıklamada, "Gevher Nesibe Hastanemiz batı yönündeki kliniklerimizin fiziki iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Daha öncesinde 12. katta bulunan Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyoan Anabilim Dalı Ek Yoğun Bakım Ünitesi ile 11. Kat Üroloji Kliniklerimizin fiziki iyileştirme çalışmalarını tamamlamıştık" diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Özel Servis ve Gastroenteroloji Kliniklerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bu kliniklerimizin iklimlendirme sistemleri, elektrik ve tesisat alt yapıları, wc-banyo düzenlemeleri ile tavan ve ıslak zeminler yer döşemeleri ve antibakteriyel PVC yer döşemeleri, hastabaşı ünitler de dahil olmak üzere yeni yönetmelik çerçevesinde birçok alanda fiziki iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Endokrinoloji Kliniği içerisinde yer alan iyot odalarımızla ilgili olarak Nükleer Düzenleme Kurumu standartlarına uygun yeni destek alanları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, "Amacımız, hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini sağlayabilmek, ihtiyaç duydukları kolaylık ve konforu onlara sağlayabilmek için gerektiğinde yapısal değişikliklerle beraber fiziki iyileştirmeler de yapmaktayız. Bu amaçla hastane yönetimi olarak hastanelerimizin tüm alanlarında sürekli saha çalışmaları/gözlemleri yapmaktayız. Bu alanların hizmet alanlar ve hizmet üretenler açısından düzenlenmesi sürekli gündemimizde olup, imkanlarımız ölçüsünde bu düzenlemelere yer vermekteyiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ