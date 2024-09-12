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Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Dünya Bilim İnsanları Sıralamasında Yer Aldı

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AD Scientific Index'in World Scientist and University Rankings sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Doç. Dr. Emrah Tıraş, bilimsel çalışmalarıyla önemli başarı elde etti.

The AD Scientific Index'in World Scientist and University Rankings sonuçları yayınlandı. Yayınlanan sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Doç. Dr. Emrah Tıraş da yer aldı.

219 ülke, 2 milyon 411 bilim insanı ve 24 bin kurumu akademik özelliklerine göre sıralayan bağımsız uluslararası kuruluş "AD Scientific Index"in "World Scientist and University Rankings" 2025 versiyonu yayınlandı.

Google Scholar'daki H-Index, i10 Index puanları ve alıntılanma sayıları ele alınarak bilim insanlarının son beş yıldaki verimlilik kat sayılarını gösteren ilk ve tek çalışma olan The AD Scientific Index'in World Scientist and University Rankings yayımlanan sonuçlarına göre CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) hariç bilimsel çalışmalarıyla listede ilk 3 sırada ERÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak yer alırken, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tıraş da yayımlanan listeye göre Doğa bilimleri alanında yürüttüğü çalışmalar ile ilk 10 bilim insanı arasında yer aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, açıklanan listede yer alan Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Doç. Dr. Emrah Tıraş'ı tebrik ederek, ERÜ'ye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

kayseri

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