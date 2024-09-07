Erciyes Dağı'nda Parlayan Cisim Anıt Çıktı

Kayseri'de Erciyes'in zirvesinde parlayan ve vatandaşlar arasında merak uyandıran cismin anıt olduğu belirlendi.

3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesinde kentin farklı noktalarından görülen ve parlayan cisim merak konusu oldu. Yapılan araştırmada, parlayarak merak uyandıran cismin, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yıl anısına yaptırdığı anıt olduğu ortaya çıktı. Anıtın üzerine bulunan metin şu şekilde:

"Albay Cemil Cahit Toydemir ve ekibinin 28.08.1924 tarihindeki Erciyes Dağı zirve tırmanışı Türk dağcılığının başlangıcı kabul edilmektedir. Bu anıt, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yılının anısına dağlarda kaybettiğimiz tüm dağcılarımızın aziz hatıraları adına dikilmiştir." - KAYSERİ