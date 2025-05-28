Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi

Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmetçik Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi.

Mehmetçik Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde hünerlerini sergiledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı, seçkin gözlemci günü ile devam etti. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından CN-235 CASA tipi uçağa binen toplam 265 paraşütçü komando, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na 4 bin metreden iniş yaptı.

Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek, teröristlerden arındırılan bölge SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt

Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.