Erciş'te Bayram Namazında Camiler Dolu
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camileri doldurarak bayram namazını eda etti. Vanyolu Camisi'nde bir araya gelen cemaat, imam hatibin vaazını dinledikten sonra bayramlaşma gerçekleştirdi.
Erciş'te vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde bayram namazı için sabahın erken saatlerinde vatandaşlar camilere akın etti. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, cami imam hatibinin vaaz kürsüsünde günün anlam ve önemi belirten vaazı dinledi. Vaaz sonunda cemaat dua edip bayram namazını eda etti.
Cami imam hatibi tarafından bayram hutbesinin okunmasının ardından vatandaşlar cami içinde ve cami dışında bayramlaştı. Kaymakam Murat Karaloğlu ve Ticaret Odası Başkanı Murat İzgi de cemaatle bayramlaştı.