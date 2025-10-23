Haberler

Erciş'de 2011 Depremi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Erciş'de 2011 Depremi İçin Anma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde 2011 yılında meydana gelen depremin 14. yıldönümünde, hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşu, dualar ve resim sergisi ile kan bağışında bulunuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde 2011 yılında meydana gelen depremin 14. yıldönümünde, depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamlık bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına düzenlenen resim sergisini gezdi.

Kızılay Kan Bağış Alanı ziyaret edilerek Kaymakam Karaloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, "Kan ver, can ver" mottosuyla kan bağışında bulundu.

Program, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kara Yusuf Paşa Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif ile son buldu. Programa, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Payas, İlçe Jandarma Komutanı Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.