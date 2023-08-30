Erciş Belediyesi mezarlıkların bakım ve onarımını yaptı Van'ın Erciş Belediyesi deforme olmuş mezarlıkların bakım ve onarımını yaptı.

Erciş Belediyesi mezarlıkların bakım ve onarımını yaptı

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi deforme olmuş mezarlıkların bakım ve onarımını yaptı.

Erciş Belediyesi ekiplerce mezarlıkların otları biçildi, deforme olmuş taşlar tamir edildi. Mezarlığın içindeki parke taşlarını da düzenleyen ekipler, refüj taşlarına boya yaparak mezarlığın görünümü güzelleştirdi.

Erciş Belediyesi, mezarlıklarda yapmış olduğu bakım onarım çalışmasıyla vatandaşların daha rahat bir şekilde mezar ziyaretlerini yapmalarını sağlıyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, mezarlıklarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alarak, mezarlıklardaki şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.