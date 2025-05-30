Erasmus+ Projesi Kapsamında Balkan Ülkelerinden Düzce'ye Ziyaret

Erasmus+ Projesi Kapsamında Balkan Ülkelerinden Düzce'ye Ziyaret
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Avrupa Birliği Erasmus+ Programı çerçevesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Sırbistan, Slovenya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan gelen gençlik çalışanları, proje hakkında bilgi aldı.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı çerçevesinde "Sosyal İnovasyon İçin Dijital Becerilerle Güçlen" projesiyle, Sırbistan, Slovenya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan Düzce'ye gelen gençlik çalışanları, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ı ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında proje katılımcılarına DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş tarafından odanın genel faaliyetleri ve çalışma alanları hakkında sunum yapıldı. Sunumun ardından DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'deki yatırımlar ve sanayi kuruluşlarının çeşitlilikleri hakkında katılımcılara bilgiler aktarırken, oda bünyesinde çalışmaları devam eden Düzce'ye Gelsene ve Düzce'den Alsana internet portalları hakkında da bilgiler aktarıldı.

Bıyık, balkan ülkeleri ile geçmişten gelen kuvvetli bağların olduğunu belirterek, proje katılımcılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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