Yazın serinleten lezzeti bici bici, Erasmus hayaline umut oldu

Osmaniye'de Erasmus programına katılmaya hak kazanan iki üniversite öğrencisi, yurt dışındaki eğitim hayallerini gerçekleştirebilmek için yaz sıcaklarında açtıkları tezgahta kendi hazırladıkları bici bicileri satarak para biriktiriyor.

Osmaniye Masal Park'ta tezgah açan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mezunu Esra Demir (24) ile üniversite öğrencisi Nurdiha Alan (23), Erasmus sürecinde ihtiyaç duyacakları bütçeyi oluşturabilmek amacıyla öğrenci evinde kendi elleriyle hazırladıkları Çukurova'nın yaz aylarının vazgeçilmez serinleten lezzeti bici biciyi satışa sunuyor. Mersinli Esra Demir ile Adanalı Nurdiha Alan, ortak noktalarının yazın en sevilen lezzetlerinden biri olan bici bici olduğunu belirterek hazırladıkları tatlıyı bardakta 30 TL, kasede ise 50 TL'den satıyor. İki arkadaş, hem emekleriyle gelir elde ediyor hem de Erasmus hayallerini gerçekleştirebilmek için para biriktiriyor.

Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de staj yapmaya hak kazanan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Esra Demir, "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Erasmus Staj Hareketliliği sınavına girdim ve kazandım. Bu süreçte staj yerimi de kendim ayarladım, kendim buldum. Erasmus'ta hibenin karşı taraf tarafından karşılandığı biliniyor. Evet, hibeyi kazandık ancak bunun yeterli olmayacağını düşündüğümüz için böyle bir girişimde bulunduk. Yaklaşık bir yıldır çok yakın arkadaşız, aslında her şey şöyle gelişti, paraya ihtiyacımız vardı. "Ne yapabiliriz" diye düşündük. Birçok yere başvurduk ancak çoğu yer bize uygun değildi. ya verilen ücret çok düşüktü ya da çalışma şartları bize uymuyordu. Ardından Nurdiha böyle bir fikir ortaya attı. Ben Mersinliyim, kendisi Adanalı. Ortak noktamız da bici bici oldu. Yazın en çok tüketilen şeyin ne olduğunu düşündük, dondurma ya da bici bici. Sanırım bizi bir araya getiren şeylerden biri de bu oldu. Bu işi sürekli birbirimizi destekleyerek yaptık. Zaman zaman hevesimizin kırıldığı anlar da oldu. Bu süreçte bize manevi ve maddi desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencileri bu şekilde desteklemek, onların umutlarına ışık oluyor. Bazen gerçekten çok umutsuz ve motivasyonumuzun düştüğü anlar oluyor. Ben mezun oldum ve "Şimdi ne yapabilirim?" diye düşündüğüm bir dönemdeydim. Bu yüzden vereceğiniz her destek bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Erasmus programı kapsamında İtalya'da eğitim görmeye hak kazanan Müzik Bölümü öğrencisi Nurdiha Alan, "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisiyim, Erasmus fonu için para biriktiriyoruz. Erasmus'a gitmeye hak kazandım. Bunun için bici bici satıyoruz. Biliyorsunuz ki Osmaniye çok sıcak bir memleket. Ben de Adanalıyım, öğrenci evinde arkadaşımla birlikte bici bicileri hazırlıyoruz. Tüm ürünleri kendimiz yapıyoruz. Bici biciyi bardakta 30 TL'ye, kasede ise 50 TL'ye satıyoruz. Buradaki amacımız Erasmus fonu için para biriktirmek. Açıkçası satışlarımız hayal ettiğimiz seviyede değil. Bu yüzden herkesi bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı