ER-VAK, orta dereceli okullarda eğitime kitaplı destek sağlıyor

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle orta dereceli okullarda 'eğitime kitaplı destek' vermeye devam ediyor.

Şimdiye kadar Sabancı Ortaokulu, Hilalkent Anadolu Lisesi, son olarak da Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine; Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Zeynel, Mustafa Ertek, Yücel Çil ile birlikte giden ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, önce öğrencilere bir konferans verdi. Cumhuriyetin ve okumanın önemine dikkati çeken Erdal Güzel, öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Erzurum, Dadaşlık ve Rıfkı Salim Burçak hakkında bilgiler aktardı. Erdal Güzel, daha sonra öğrencilere Erzurum'dan Yükselen Bayrak isimli kitabı hediye etti.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına gençlerde tarih bilinci oluşturmak amacında olduklarına dikkati çeken ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Muzaffer Taşyürek'in kaleme aldığı ' Erzurum'dan Yükselen Bayrak' isimli resimli hikaye kitabını öğrencilere parasız dağıttıklarını hatırlattı. Erdal Güzel, "Kitapta, Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi nedeniyle 57 gün kaldığı Erzurum'da, neler yaşadığı resimli olarak anlatılıyor. Kazım Karabekir Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği destek, Cumhuriyet fikrinin Erzurum'da ilk kez dillendirilmesi, Milli Mücadele hazırlıkları, Erzurum hemşeriliği, Erzurum Mebusu seçilmesi konuları işleniyor" diye konuştu. - ERZURUM