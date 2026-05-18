ER-VAK Başkanı: 19 Mayıs 1919, tarihi bir şahlanışın adıdır

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, "19 Mayıs 1919, tarihi bir şahlanışın adıdır" dedi.

Güzel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Emperyalist güçlerin "hasta adam" olarak nitelendirdikleri İmparatorluğun tamamen tarih sahnesinden silinmesini bekledikleri o karanlık günlerde, bağımsızlık meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmek amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının başlattığı kutlu yürüyüşün, aziz milletimizin geleceğini değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden ER-VAK Başkanı Güzel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olan 19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; aynı zamanda inancın, azmin, fedakarlığın ve bağımsızlık aşkının bütün dünyaya ilan edildiği tarihi bir şahlanışın adıdır. İşgal altındaki bir vatanda umutların tükenmeye yüz tuttuğu, milletimizin geleceğine dair karanlık senaryoların yazıldığı bir dönemde Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'dan Anadolu'ya umut, cesaret ve iman taşımıştır.

Başlatılan Milli Mücadele hareketiyle emperyalist güçlerin tüm hesapları bozulmuş, milletimizin bağımsızlık iradesi karşısında hiçbir işgal planının başarıya ulaşamayacağı tüm dünyaya gösterilmiştir. Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde verdiği destansı mücadeleyle esareti asla kabul etmeyeceğini ortaya koymuş; 'Ya istiklal ya ölüm' anlayışıyla tarihe altın harflerle yazılan büyük bir kurtuluş destanı meydana getirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, yalnızca Türk milletinin geleceğini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren birçok mazlum millete de ilham kaynağı olmuştur. Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış, milletimizin sarsılmaz iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır.

19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmiş olması ise son derece anlamlıdır. Çünkü gençler, bir milletin geleceği, umudu ve en büyük güvencesidir. Atatürk'ün Türk gençliğine duyduğu güven, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, çalışkan ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı