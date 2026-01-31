Haberler

Mardin'de Otobüste Epilepsi Nöbeti Geçiren Yolcu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsüyle seyahat eden 60 yaşındaki Veysi Yıldırım, nöbet geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren 60 yaşındaki Veysi Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste nöbet geçiren Yıldırım, oturduğu koltuktan düşerek yaralandı.

O anlar otobüsün kamerasında yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

