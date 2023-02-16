Enkaz çalışmaları sırasında ölümden saniyelerle kurtuluş kameraya yansıdı

Antakya'da enkaz bölgesinde çalışma yapan iş makinesinin operatörünün, ölümden saniyelerle kurtulduğu an kameralara yansıdı.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hasanbeyli köyünden bölgeye giden iş makinesi operatörü Vedat Yıldırım, büyük tehlike atlattı. Yıldırım'ın kullandığı iş makinesinin çalışma yaptığı enkaz halindeki bina, bir anda yerle bir oldu. Binanın hemen önündeki iş makinesinde çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı. Vedat Yıldırım olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - HATAY