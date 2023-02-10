Enkaz altından 112. saatte sağ olarak çıkarıldı

Şile Belediyesi kurtarma ekipleri, Antakya'da 65 yaşındaki Vahit Öztürk'ü depremden 112 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve on ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından devlet kurumları ve gönüllüler deprem bölgesinde süratle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Kimi zaman acı haberler, kimi zaman da yüzleri güldürüp umutları yeşerten haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberlerden biri de Hatay'dan geldi. Şile Belediyesine bağlı kurtarma ekipleri büyük felaketin 112. Saatinde Antakya Küçükdalyan Mahallesi Hacılar Sokak'taki enkazdan 65 yaşındaki Vahit Öztürk'ü çıkardı. Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY