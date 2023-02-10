Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enkaz altından 112. saatte sağ olarak çıkarıldı

Yerel Haberler

Enkaz altından 112. saatte sağ olarak çıkarıldı

Şile Belediyesi kurtarma ekipleri, Antakya'da 65 yaşındaki Vahit Öztürk'ü depremden 112 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Şile Belediyesi kurtarma ekipleri, Antakya'da 65 yaşındaki Vahit Öztürk'ü depremden 112 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve on ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından devlet kurumları ve gönüllüler deprem bölgesinde süratle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Kimi zaman acı haberler, kimi zaman da yüzleri güldürüp umutları yeşerten haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberlerden biri de Hatay'dan geldi. Şile Belediyesine bağlı kurtarma ekipleri büyük felaketin 112. Saatinde Antakya Küçükdalyan Mahallesi Hacılar Sokak'taki enkazdan 65 yaşındaki Vahit Öztürk'ü çıkardı. Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Antakya Şile Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title