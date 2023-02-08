Enkaz altındaki kız çocuğunun sözleri herkesi ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba Yerel Haberler Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı. "Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba" diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi. Kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. "ELLERİM BEMBEYAZ OLDU BABA" Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, "Çok üşüyorum baba" demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu. "Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu baba" diyen Yağmur'a yanı başındaki babası destek verdi. "SANA SOĞUK GELMESİN DİYE RÜZGARI KESİYORUM" Babası, "Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum" ifadelerini kullandı. SAĞLIK DURUMU İYİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Türkiye Baba Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Enkaz altındaki kız çocuğunun sözleri herkesi ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.