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Engerek Yılanı Patnos'ta Yakalandı

Engerek Yılanı Patnos'ta Yakalandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, zehirli olduğu düşünülen bir engerek yılanı vatandaşlar tarafından fark edildi. Gündoğdu Kısa isimli vatandaş yılanı yakaladı ve doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bugün, şehir merkezine yakın bir bahçede zehirli olduğu düşünülen bir engerek yılanı vatandaşlar tarafından fark edildi. Gündoğdu Kısa isimli vatandaşın bahçesinde rastladığı yılan, kısa sürede bölge halkında paniğe yol açtı ancak Kısa, soğukkanlılıkla hareket ederek yılanı kendi imkanlarıyla yakaladı ve zarar vermeden doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Olay, Patnos Merkez'e oldukça yakın bir konumda, yerleşim yerlerine 500 yüz metre mesafede gerçekleşti. Yılanın genellikle zehirli Vipera (engerek) türlerinden biri olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin doğu bölgelerinde sıkça rastlanan bu yılan türü, özellikle yaz aylarında kırsal kesimlerde görülmeye başlıyor.

Gündoğdu Kısa, olayı şu sözlerle anlattı:

"Bahçede çalışıyordum, birden yılanı fark ettim. İlk başta korktum ama zarar vermeden yakalayabileceğimi düşündüm. Yılanı tutup, yaşam alanından uzak bir doğa alanına bıraktım. Kimse zarar görmediği için mutluyum."

Patnos bölgesinde engerek yılanlarına rastlamak yaygın bir durum olmakla birlikte, bu tür yılanların genellikle insanlara saldırmaktan kaçındığı belirtiliyor ancak yine de zehirli oldukları için temkinli yaklaşmak gerekiyor. Uzmanlar, bu tür bir durumla karşılaşan vatandaşların yılanları öldürmeye çalışmaması gerektiğini, mümkünse doğaya bırakılmasının en sağlıklı çözüm olduğunu belirtiyor.

Yılanların doğal dengenin önemli bir parçası olduğunu hatırlatan uzmanlar, insan müdahalesinin sınırlı tutulması gerektiğini ve bu tür olayların, doğanın bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gündoğdu Patnos

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