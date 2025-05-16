Engelliler Haftası'nda Özel Öğrencilere Emniyet Ziyareti

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel öğrenciler Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'u, makamında ziyaret etti.

Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı. İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, makamında ağırladığı özel öğrencilerle sohbet ederek, yakından ilgilendi. Makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devreden Erkol, okul yönetimine ve öğrencilere nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Emniyetin çeşitli birimlerini gezen öğrenciler, ekiplerin kontrolünde polis otosuna bindirildi, telsizden ekiplere anons geçti. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son bulan ziyarette Erkol, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. - BAYBURT