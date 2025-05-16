Engelliler Haftası'nda Özel Öğrencilere Emniyet Ziyareti

Engelliler Haftası'nda Özel Öğrencilere Emniyet Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, özel öğrenciler Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile sohbet ederek çeşitli etkinliklere katıldılar.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel öğrenciler Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'u, makamında ziyaret etti.

Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı. İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, makamında ağırladığı özel öğrencilerle sohbet ederek, yakından ilgilendi. Makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devreden Erkol, okul yönetimine ve öğrencilere nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Emniyetin çeşitli birimlerini gezen öğrenciler, ekiplerin kontrolünde polis otosuna bindirildi, telsizden ekiplere anons geçti. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son bulan ziyarette Erkol, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı

11 kez ameliyat olan ünlü şarkıcı son halini paylaştı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Adını sır gibi saklıyorlar! Fenerbahçe'de yeni imza
Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona

Olaylı maçta yok yok! İspanya'da şampiyon belli
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.