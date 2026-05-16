İpsala Gümrük Kapısı'nda Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Engelliler Haftası kapsamında İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından özel bakım merkezi sakinleri İpsala Gümrük Kapısı'nda ağırlandı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Edirne İpsala'da bulunan özel bir bakım merkezinde kalan bireyler gümrük kapısında misafir edildi. Etkinlik kapsamında misafirler personelin çalışma alanlarını ve yolcu peronlarını gezerek gümrük sahası hakkında bilgi aldı.

Programda ayrıca sahada bulunan alpaka develeriyle vakit geçiren özel bireyler eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca misafirlerle yakından ilgilenen gümrük personeli, Engelliler Haftası'na dikkat çekerek sosyal farkındalık oluşturmayı amaçladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı