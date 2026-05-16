Haberler

Engelliler Haftası'nda erişilebilirlik vurgusu

Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kahvaltı etkinliği düzenlendi. Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi tarafından organize edilen etkinliğe çevre ilçelerden çok sayıda engelli derneği temsilcisi katıldı. Etkinlikte konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şube Başkanı Mehmet Özdemir, Engelliler Haftası'nın anlam ve önemine dikkat çekti. Özdemir, bu tür özel günlerin yalnızca kutlama ile sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Özdemir konuşmasında, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması nedeniyle bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdik. Böyle günleri kutlama yapıyorlar, 'hepimiz engelli adayıyız' diyorlar ama engelliliğe kimse aday olmaz. Engellilik böyle bir şey değil. Erişilebilirlik konusunda uygulamaların artırılması lazım. Bizlerin erişilebilir uygulamalara ulaşmamız lazım. Onun için bu günleri kutlamak yerine engelli dostu erişilebilir uygulamaların hayata geçirilmesi lazım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
