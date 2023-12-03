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Engelliler Günü'nde 700 Kişiye Çorba İkramı Yapıldı

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Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) ve Kızılay işbirliğiyle 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle 700 kişilik çorba ikramı yapıldı. ASOS Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp, 'Çarşıda ve pazarda ne kadar çok engelli görebilirsek o şehir o kadar gelişmiş anlamına gelmektedir' dedi.

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) ve Kızılay işbirliğiyle 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle 700 kişilik çorba ikramı yapıldı. ASOS Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp, "Çarşıda ve pazarda ne kadar çok engelli görebilirsek o şehir o kadar gelişmiş anlamına gelmektedir" dedi.

ASOS Derneği'nde düzenlenen etkinliğe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız, Kayseri İŞKUR İl Müdür vekili Ayşe Ak, ASOS Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Etkinlikte katılımcılara çorba ve çay ikramında bulunuldu. Burada bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kadir başkanımız bizi çaya ve çorbaya davet etti. Çay ve çorbaya biz dayanamayız. Çünkü Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, kütüphanelerimizde öğrencilerimize çay ve çorbayı ücretsiz veriyoruz. Üniversitelerimizde çay ve çorbayı ücretsiz veriyoruz. Kadir başkanımızı kıramayız. Zaten her zamanda yanında yer alıyoruz. Kendilerinin kooperatiflerine de bir bakıma destek olma yönünde de yasal çerçevede irade gösteriyoruz. Birlikte ve beraberiz" şeklinde konuştu.

ASOS Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp ise, "3 Aralık Engelliler Günü'nde çeşitli etkinlikler yerine getirilmektedir. Bu günde kutlama olmaz. Engelliler Günü kutlaması diye bir olay yok. Burada hedef farkındalık. Burada engellilerin, eğitime, ulaşılabilirliğe, resim ve sanatsal alanlarda, spor faaliyetlerinde farkındalıklarını göstermek hedeflenmektedir. Engellileri bir iş, spor faaliyeti ve bir etkinlikte göstermek onların daha üst seviyelere gelmelerini göstermektedir. Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan kişilere engelli olarak hitap ediliyor. Türkiye'mizde 10 milyon engelli bulunmakla birlikte bunların ailelerini de düşündüğümüzde 30 milyon gibi bir rakam elde edilmektedir. Bir şehirde bir toplumda çarşıda, pazarda ne kadar çok engelli görebilirsek o şehir o kadar gelişmiş anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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