Kaldırımdaki engelli yolu üzerine direk diktiler

Afyonkarahisar'da, açık cezaevi önündeki engelli yoluna elektrik direği dikilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Direğin neden engelli yoluna dikildiği ise merak konusu.

Afyonkarahisar'da kaldırımdaki engelli yolunun üzerine dikilen elektrik direği görenleri hayrete düşürdü.

İlginç olay, Afyonkarahisar Açık Cezaevi önünde yaşandı. Cezaevinin önünden geçen kaldırımdaki engelliler için yapılan özel yolun üzerine elektrik şirketi tarafından direk dikildi. Aydınlatma amacıyla yapılan direğin engelliler için ayrılan özel yolun üzerine dikilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Şirket görevlilerinin kaldırım geniş olmasına rağmen direği neden engelli yoluna diktikleri ise belirsizliğini koruyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
