Engelli Vatandaş Munzur Vadisini Gezdi

Tunceli merkeze bağlı Başakçı köyünde yaşayan engelli vatandaş, Munzur Vadisini görmek istedi. Yetkililerin devreye girmesi ile evinden alınan vatandaş, Munzur Vadisini gezdi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, engelli vatandaşın özel isteğini yerine getirmek ve engelli bireylere umut olmak amacıyla, Başakçı köyünde yaşayan Hıdır Sönmez'e destek ziyareti gerçekleştirdi. Kentte bulunan mekanları ve Munzur Vadisini görmek istediğini sosyal hizmet çalışanlarına ileten Hıdır Sönmez'in isteği, Özdemir'e aktarıldı. Özdemir ve ekibi hemen harekete geçerek Başakçı köyüne gidip Hıdır Sönmez ile birebir görüştü. Hıdır Sönmez'in yaşadığı zorlukları yakından dinleyen Özdemir, engel durumuna uygun bir araç tahsis ederek, engelli vatandaşı Tunceli merkez, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Ana Fatma ziyaretine götürdü. Gezinin ardından engelli vatandaş, güvenli bir şekilde evine bırakıldı.

Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ailelerin ve bireylerin sosyal refahını artırmayı ve ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm sunmayı öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz. Her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak ve sosyal adaleti desteklemek amacındayız. Ziyaretlerimiz sırasında ailelerimize yalnızca çeşitli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onların sosyal hizmetlere erişimlerini en iyi şekilde sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz. Her bireyin onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışmaktan gurur duyuyoruz. Sosyal hizmet anlayışımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını merkeze alarak, onlara en etkili ve en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyoruz. İlimizde hane ziyaretlerine hız kesmeden devam edeceğiz, ulaşılmayan tek bir hane ve birey kalmayana kadar arz odaklı hizmet anlayışıyla aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - TUNCELİ